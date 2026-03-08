Трамп заявил об отсутствии подтверждений помощи Ирану со стороны России

Подтверждений помощи Ирану со стороны России нет, заявил президент США Дональд Трамп.
«У меня нет никаких подтверждений этому. Если дело и обстоит так, то они [российская сторона] работают не очень хорошо, потому что у Ирана дела идут не очень хорошо», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.
Тремя днями ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи, отвечая на вопрос о поддержке Тегерана со стороны Москвы, уклончиво заявил: «Ну, военное сотрудничество между Ираном и Азией и Россией не является секретом. Вы знаете, мы работали друг с другом в прошлом, и это имело продолжение и будет продолжаться, полагаю». Он подчеркнул, что не будет разглашать всех подробностей в военное время".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москве не поступало запросов от Тегерана о какой-либо помощи, включая военную.
«Наша последовательная позиция хорошо всем известна. Здесь нет никаких изменений», — подчеркнул он.
При этом позже Песков сообщил, что российские власти ведут диалог с иранскими и намерены его продолжать.
В январе 2025 года Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, определяющий сотрудничество в политике, экономике и безопасности. Однако документ не содержит положений о взаимной военной помощи и не фиксирует классических союзнических обязательств: он не предполагает автоматического вступления одной стороны в конфликт на стороне другой.
Как отмечал журнал Foreign Policy, Москва четко дала понять Тегерану, что партнерство не означает военный союз. Россия, поддерживающая отношения с Израилем, ОАЭ и Саудовской Аравией, не берет на себя обязательства, которые могли бы поставить под угрозу ее внешнеполитическую гибкость.