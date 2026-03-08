Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил об отсутствии подтверждений помощи Ирану со стороны России

Ранее глава МИД Ирана Арагчи уклончиво ответил на вопрос о помощи России в войне с США, заявив, что сотрудничество с Россией «не является секретом». При этом Кремль утверждал, что запросов о помощи от Тегерана не поступало.

Источник: Reuters

Подтверждений помощи Ирану со стороны России нет, заявил президент США Дональд Трамп.

«У меня нет никаких подтверждений этому. Если дело и обстоит так, то они [российская сторона] работают не очень хорошо, потому что у Ирана дела идут не очень хорошо», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Тремя днями ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи, отвечая на вопрос о поддержке Тегерана со стороны Москвы, уклончиво заявил: «Ну, военное сотрудничество между Ираном и Азией и Россией не является секретом. Вы знаете, мы работали друг с другом в прошлом, и это имело продолжение и будет продолжаться, полагаю». Он подчеркнул, что не будет разглашать всех подробностей в военное время".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москве не поступало запросов от Тегерана о какой-либо помощи, включая военную.

«Наша последовательная позиция хорошо всем известна. Здесь нет никаких изменений», — подчеркнул он.

При этом позже Песков сообщил, что российские власти ведут диалог с иранскими и намерены его продолжать.

В январе 2025 года Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, определяющий сотрудничество в политике, экономике и безопасности. Однако документ не содержит положений о взаимной военной помощи и не фиксирует классических союзнических обязательств: он не предполагает автоматического вступления одной стороны в конфликт на стороне другой.

Как отмечал журнал Foreign Policy, Москва четко дала понять Тегерану, что партнерство не означает военный союз. Россия, поддерживающая отношения с Израилем, ОАЭ и Саудовской Аравией, не берет на себя обязательства, которые могли бы поставить под угрозу ее внешнеполитическую гибкость.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше