Трамп заявил об отсутствии подтверждений помощи Ирану со стороны России

Тремя днями ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи, отвечая на вопрос о поддержке Тегерана со стороны Москвы, уклончиво заявил: «Ну, военное сотрудничество между Ираном и Азией и Россией не является секретом. Вы знаете, мы работали друг с другом в прошлом, и это имело продолжение и будет продолжаться, полагаю». Он подчеркнул, что не будет разглашать всех подробностей в военное время".