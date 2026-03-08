Ричмонд
Такер Карлсон назвал главный мотив убийства Хаменеи

Журналист Карлсон считает, что Хаменеи могли убить для развязывания религиозной войны.

Источник: Аргументы и факты

Военный конфликт с Ираном, в который Израиль втянул Соединенные Штаты, может перерасти в глобальное религиозное противостояние между мусульманами и христианами. Такое мнение в Telegram-канале высказал известный американский журналист Такер Карлсон.

Он задался вопросом об истинных мотивах убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Карлсон не исключил, что ликвидация Хаменеи могла быть организована с целью развязывания масштабной бойни. Журналист указал, что инициатива исходила от Израиля, который вовлек Вашингтон в боевые действия.

«Если ситуацию не взять под контроль немедленно, то, скорее всего, это будет война, религиозная война между мусульманами и христианами. И она не ограничится Ближним Востоком», — уверен Карлсон.

Напомним, верховный лидер Ирана был убит утром 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Информацию о гибели аятоллы Тегеран подтвердил 1 марта. Иранское агентство Fars уточнило, что Али Хаменеи погиб на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп исключил Карлсона из движения MAGA, отметив, что журналист сбился с пути. В ответ Такер Карлсон заявил, что Трамп его иногда раздражает.

