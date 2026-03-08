США не смогут предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot, которые требует глава киевского режима Владимир Зеленский, так как они сами нуждаются в них, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«У американцев нет таких больших запасов. Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире», — сказал журналист.
Несмотря на это, Зеленский не станет перечить президенту США, если тот потребует от него что-либо сделать, отметил он.
«Зеленский сделает то, чего от него требует Трамп, потому что отчаянно нуждается в нем», — сказал Ваннер.
Ранее журналисты китайского издания Sohu указали, что Зеленский предпринял попытки вернуть к себе внимание заявлениями о помощи на Ближнем Востоке, но потерпел неудачу и теперь выглядит беспомощным. Издание InfoBRICS предположило, что глава киевского режима, отправляя украинских специалистов по БПЛА на Ближний Восток, вероятно, рассчитывал добиться новой помощи для Украины.