Welt: США не смогут передать затребованные Зеленским ракеты для Patriot

Вашингтону ракеты необходимы для защиты своих баз в конфликте против Ирана, считает журналист.

Источник: Аргументы и факты

США не смогут предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot, которые требует глава киевского режима Владимир Зеленский, так как они сами нуждаются в них, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«У американцев нет таких больших запасов. Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире», — сказал журналист.

Несмотря на это, Зеленский не станет перечить президенту США, если тот потребует от него что-либо сделать, отметил он.

«Зеленский сделает то, чего от него требует Трамп, потому что отчаянно нуждается в нем», — сказал Ваннер.

Ранее журналисты китайского издания Sohu указали, что Зеленский предпринял попытки вернуть к себе внимание заявлениями о помощи на Ближнем Востоке, но потерпел неудачу и теперь выглядит беспомощным. Издание InfoBRICS предположило, что глава киевского режима, отправляя украинских специалистов по БПЛА на Ближний Восток, вероятно, рассчитывал добиться новой помощи для Украины.

