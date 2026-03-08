Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США просили Россию не передавать Ирану разведданные

США обращались к российским властям с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных, которые могли использоваться для ударов по американским военным. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время пресс-конференции на борту президентского самолёта.

По его словам, Вашингтон поднимал этот вопрос в контактах с Москвой. Речь шла о возможной передаче информации, связанной с действиями Ирана против американских войск.

«Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе», — сказал Уиткофф журналистам.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон не достигнет поставленных задач в Иране. По его оценке, Тегеран понёс ощутимый ущерб, но продолжает атаки на важные американские цели в регионе. Аналитик считает, что США не смогут сломить Иран военным путём из-за размеров страны и численности её населения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше