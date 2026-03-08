США просили Россию не передавать Ирану разведданные

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон не достигнет поставленных задач в Иране. По его оценке, Тегеран понёс ощутимый ущерб, но продолжает атаки на важные американские цели в регионе. Аналитик считает, что США не смогут сломить Иран военным путём из-за размеров страны и численности её населения.