Лукашенко поздравил белорусок с 8 марта

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц вас с праздником 8 Марта, сообщила пресс-служба главы государства.
В поздравлении отмечено, что Международный женский день приходит вместе с весной, «пробуждая в сердцах чувства восхищения и благодарности» женщинам.
«Вы — самое ценное, что есть в нашей жизни», — отметил президент.
Он поблагодарил женщин за то, что они создают гармонию и уют, вдохновляют мужчин на созидание.
Кроме того, глава государства напомнил, что 2026-й был объявлен Годом белорусской женщины. Он пожелал, чтобы в такой год у женщин было много радостных и счастливых мгновений, чтобы реализовывались заветные мечты.
В Беларуси, по данным Белстата, проживают около 4,9 млн женщин. Как правило, они работают в таких сферах как здравоохранение и образование. 43,5% женщин имеют несовершеннолетних детей.