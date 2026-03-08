Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил белорусок с 8 марта

Белорусский лидер поблагодарил женщин за то, что они создают гармонию и уют, вдохновляют мужчин на созидание.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц вас с праздником 8 Марта, сообщила пресс-служба главы государства.

В поздравлении отмечено, что Международный женский день приходит вместе с весной, «пробуждая в сердцах чувства восхищения и благодарности» женщинам.

«Вы — самое ценное, что есть в нашей жизни», — отметил президент.

Он поблагодарил женщин за то, что они создают гармонию и уют, вдохновляют мужчин на созидание.

Кроме того, глава государства напомнил, что 2026-й был объявлен Годом белорусской женщины. Он пожелал, чтобы в такой год у женщин было много радостных и счастливых мгновений, чтобы реализовывались заветные мечты.

В Беларуси, по данным Белстата, проживают около 4,9 млн женщин. Как правило, они работают в таких сферах как здравоохранение и образование. 43,5% женщин имеют несовершеннолетних детей.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше