Axios: США и Израиль обсуждали отправку в Иран сил для захвата урана

«США и Израиль обсуждали отправку в Иран специальных сил для захвата запасов высокообогащенного урана в более позднюю стадию войны», — отмечает портал.
Axios отмечает со ссылкой американского чиновника, что администрация президента США обсудила два возможных варианта по урану. Либо материал будет полностью вывезен из Ирана, либо будут привлечены эксперты по ядерному оружию для «разбавления» урана на месте. Отмечается, что ученые из Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), вероятно, примут участие в этой миссии.
Как отметили порталу два источника, «подобные операции входили в перечень вариантов, представленных Трампу перед» конфликтом.
Портал добавляет со ссылкой на израильского чиновника из службы безопасности, что Трамп и «его команда» всерьез рассматривают возможность отправки подразделений специального назначения в Иран для выполнения «конкретных задач».