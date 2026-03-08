Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Экономика Германии находится в свободном падении

Отказ Германии от российских энергоносителей обрушит её промышленность ещё сильнее. Об этом у себя в соцсети Х заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, приложив график немецкого федерального банка.

Источник: Life.ru

«Немецкое промышленное производство находится в свободном падении из-за прекращения использования российских энергоносителей. Это очень скоро станет намного хуже», — написал Дмитриев.

На прикреплённом графике видно, что промышленный выпуск в ФРГ неуклонно снижался с 1993 по 2025 год. По мнению спецпредставителя президента РФ, ситуация будет только ухудшаться.

Это является следствием яростной поддержки Украины, ведь Берлин остаётся одним из главным спонсоров Киева. Ранее Life.ru рассказывал, что немецкие земли остались незащищены от воздушного нападения, поскольку все средства противовоздушной обороны ФРГ отдала.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше