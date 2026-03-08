Совбез Ирана сообщил, что несколько военных США попали в плен

Он уточнил, что солдаты армии США были захвачены на территории соседней страны.
По данным Центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», за сутки во время боевых действий на Ближнем Востоке погибли и получили ранения более 200 американцев. 5 марта Лариджани заявил о гибели более 500 американских военных. Он отмечал, что США искусственно занижают свои потери.
Вашингтон официально признал гибель шести своих солдат.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Белый дом и Пентагон намеренно занижают масштабы урона, нанесенного ударами Ирана по военным базам США. По его словам, Вашингтон сообщает только о тех потерях, которые уже нельзя скрыть.