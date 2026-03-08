Ричмонд
Совбез Ирана сообщил, что несколько военных США попали в плен

Лариджани сообщил, что несколько солдат США захвачены на территории соседней страны.

Источник: Аргументы и факты

Несколько американских военных попали в плен в ходе операции США и Израиля против Ирана. Об этом в эфире государственного телевидения заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Он уточнил, что солдаты армии США были захвачены на территории соседней страны.

По данным Центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», за сутки во время боевых действий на Ближнем Востоке погибли и получили ранения более 200 американцев. 5 марта Лариджани заявил о гибели более 500 американских военных. Он отмечал, что США искусственно занижают свои потери.

Вашингтон официально признал гибель шести своих солдат.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Белый дом и Пентагон намеренно занижают масштабы урона, нанесенного ударами Ирана по военным базам США. По его словам, Вашингтон сообщает только о тех потерях, которые уже нельзя скрыть.

