Медведев заявил, что женщины-участницы спецоперации приближают победу

Немногим ранее к представительницам прекрасного пола обратился президент России Владимир Путин. Он поздравил их с Международным женским днем и отметил достижения в разных профессиях, а также подчеркнул стойкость и лидерские качества. Отдельную благодарность глава государства выразил женщинам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. По его словам, их смелость и преданность делу вызывают уважение.