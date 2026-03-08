Медведев заявил, что женщины-участницы спецоперации приближают победу

Женщины, участвующие в специальной военной операции, приближают общую победу. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в видеообращении по случаю 8 Марта.
Он поблагодарил женщин, которые служат в Вооруженных силах, работают в зоне спецоперации, помогают в госпиталях и участвуют в волонтерских проектах. По словам Медведева, их вклад важен как на передовой, так и в тылу.
«Самые искренние слова благодарности женщинам, которые несут службу в Вооруженных силах, работают в зоне специальной военной операции, трудятся на производстве, в госпиталях, занимаются волонтерской деятельностью. Вы приближаете нашу победу», — сказал Медведев.
Отдельно он обратился к женам, матерям и сестрам военнослужащих. Медведев отметил, что их поддержка и участие становятся опорой для бойцов и помогают им выполнять боевые задачи.
Немногим ранее к представительницам прекрасного пола обратился президент России Владимир Путин. Он поздравил их с Международным женским днем и отметил достижения в разных профессиях, а также подчеркнул стойкость и лидерские качества. Отдельную благодарность глава государства выразил женщинам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. По его словам, их смелость и преданность делу вызывают уважение.