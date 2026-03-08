Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко отметил способность женщин всё успевать

Губернатор Ленобласти поздравил их с Международным женским днём.

Источник: РИА "Новости"

Женщина делает дом уютнее, жизнь светлее, а победы — осмысленнее. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своём поздравлении с Международным женским днём.

«8 Марта — всегда особый день. Потому что главные люди вокруг — это вы. Вы успеваете всё: работать, воспитывать детей, заботиться о близких и при этом оставаться красивыми, мудрыми, неравнодушными», — отметил глава региона.

Также Дрозденко подчеркнул, что в Ленобласти нет ни одной сферы, в которой женщины не имели бы успеха. И поблагодарил их за силу, терпение и тепло, которое они дарят каждый день.

Кроме того, Дрозденко пожелал женщинам, чтобы дома их ждало только хорошее. Близкие радовали заботой, а в душе всегда была весна — яркая, как первые цветы, и лёгкая, как первые тёплые дни.

«Будьте счастливы», — пожелал ленинградкам губернатор Дрозденко.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше