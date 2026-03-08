Дрозденко отметил способность женщин всё успевать

Женщина делает дом уютнее, жизнь светлее, а победы — осмысленнее. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своём поздравлении с Международным женским днём.
«8 Марта — всегда особый день. Потому что главные люди вокруг — это вы. Вы успеваете всё: работать, воспитывать детей, заботиться о близких и при этом оставаться красивыми, мудрыми, неравнодушными», — отметил глава региона.
Также Дрозденко подчеркнул, что в Ленобласти нет ни одной сферы, в которой женщины не имели бы успеха. И поблагодарил их за силу, терпение и тепло, которое они дарят каждый день.
Кроме того, Дрозденко пожелал женщинам, чтобы дома их ждало только хорошее. Близкие радовали заботой, а в душе всегда была весна — яркая, как первые цветы, и лёгкая, как первые тёплые дни.
«Будьте счастливы», — пожелал ленинградкам губернатор Дрозденко.