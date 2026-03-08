Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил женщин с 8 Марта

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин с Международным женским днем. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Володина, женщины являются продолжателями человеческого рода и играют особую роль в жизни общества. Он отметил, что именно они окружают близких теплом, вниманием и заботой.
«Пускай солнце светит ярче, когда вы выходите на улицу и любовь согревает ваши сердца», — сказал Володин.
Председатель Госдумы также пожелал женщинам здоровья, удачи и добра. Он выразил надежду, что каждый день приносит им больше радости и поддержки со стороны близких.
Немногим ранее женщин с 8 Марта поздравил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он поблагодарил женщин, которые служат в Вооруженных силах, работают в зоне специальной военной операции, помогают в госпиталях и занимаются волонтерской деятельностью. По словам политика, их вклад важен как на передовой, так и в тылу.