Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил женщин с 8 Марта

Володин пожелал женщинам, чтобы каждый день приносил им радость и поддержку близких.

Источник: Комсомольская правда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин с Международным женским днем. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Володина, женщины являются продолжателями человеческого рода и играют особую роль в жизни общества. Он отметил, что именно они окружают близких теплом, вниманием и заботой.

«Пускай солнце светит ярче, когда вы выходите на улицу и любовь согревает ваши сердца», — сказал Володин.

Председатель Госдумы также пожелал женщинам здоровья, удачи и добра. Он выразил надежду, что каждый день приносит им больше радости и поддержки со стороны близких.

Немногим ранее женщин с 8 Марта поздравил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он поблагодарил женщин, которые служат в Вооруженных силах, работают в зоне специальной военной операции, помогают в госпиталях и занимаются волонтерской деятельностью. По словам политика, их вклад важен как на передовой, так и в тылу.

