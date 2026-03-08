Американские солдаты в плену: Тегеран раскрыл правду о потерях США

Секретарь Совбеза Ирана подтвердил факт захвата личного состава, подчеркнув: «Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты». Это заявление прозвучало вслед за отчетами центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», где сообщили о масштабных потерях американской стороны. По утверждению военных, только за последние сутки число убитых и раненых в рядах армии США превысило 200 человек, а инфраструктуре Штатов был нанесен критический урон.