Американские солдаты в плену: Тегеран раскрыл правду о потерях США

Несколько военнослужащих Соединенных Штатов были взяты в плен в ходе боевых действий в ближневосточном регионе. О захвате американских солдат на территории одной из соседних стран сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания.
Секретарь Совбеза Ирана подтвердил факт захвата личного состава, подчеркнув: «Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты». Это заявление прозвучало вслед за отчетами центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», где сообщили о масштабных потерях американской стороны. По утверждению военных, только за последние сутки число убитых и раненых в рядах армии США превысило 200 человек, а инфраструктуре Штатов был нанесен критический урон.
Лариджани также указал на серьезное расхождение между официальными сводками Вашингтона и фактическим положением дел. Он отметил, что, несмотря на признание администрацией Дональда Трампа гибели лишь шести человек, реальное число жертв среди личного состава превышает 500 военнослужащих. Повторно комментируя ситуацию с задержанными, Лариджани вновь подтвердил, что «в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.