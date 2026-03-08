Мирошник: Европа понимает свою зависимость от США и не будет ссориться с Трампом

Европа понимает свою зависимость от США и старается не вступать в конфликт с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.
По его словам, европейские страны рассчитывают еще несколько лет получать американские вооружения. Параллельно в ЕС пытаются развивать собственный военно-промышленный комплекс и запускать новые производства, чтобы заместить часть поставок.
Мирошник отметил, что в последние годы в Европе активно растут оборонные компании, открываются новые линии и предприятия, а власти стремятся расширить выпуск вооружений, которых сейчас не хватает.
«На протяжении последних лет Европейский союз говорил о том, что им нужно, чтобы на Украине (продолжался конфликт — прим.ред.) еще как минимум три года, чтобы они восстановили или построили импортозамещающие направления ВПК у себя, которые бы позволяли производить те виды вооружений, которых сегодня в Европе не хватает», — сказал Мирошник.
По словам дипломата, страны Европы понимают свою зависимость от США и стараются вести себя максимально корректно по отношению к американскому лидеру. Особенно это заметно по риторике Великобритании, Франции и Германии.
«Поэтому Европа, как мы видим в риторике и Великобритании, и Франции, и Германии, не очень-то сильно позволяют себе высказываться в сторону Дональда Трампа. Они не хотят расстроить американцев», — добавил Мирошник.
Немногим ранее Родион Мирошник заявил, что Украина намеренно блокирует поставки энергоресурсов в Венгрию и Словакию. По его словам, транзит нефти в эти страны бесперебойно шел последние четыре года и не вызывал проблем.