Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ назвали виновных в атаке дронов на Нахичевань

За атаку беспилотниками на Нахичевань несут ответственность авторы агрессии в Иране. Об этом 7 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодняшнее развитие событий — прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает», — приводятся слова Захаровой на сайте министерства.

Новость дополняется

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше