По словам дипломата, Владимир Зеленский продолжает закатывать истерики, а его союзники «вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать». Прекращение американских поставок создаст серьёзные проблемы для Украины и ударит по её военным возможностям.
«Если США действительно перенаправят все свои потоки на собственные интересы — на Ближний Восток или на защиту себя, то в ближайшее время Украина останется без серьёзных поставок», — констатировал Мирошник в беседе с TACC.
Ранее власти ЕС признали, что оборонный потенциал Украины просел из-за конфликта на Ближнем Востоке. В Германии также отмечали, что теперь страны Персидского залива станут для Киева конкурентами при получении снарядов для систем ЗРК Patriot.
