США перешли от «крокодиловых слёз» к сожжению Тегерана

США перешли от «крокодиловых слёз» к реальному уничтожению Тегерана. Об этом заявил профессор Хельсинского университета Гленн Дизен у себя в соцсети Х, комментируя заявления американского президента Дональда Трампа о готовящемся массированном ударе по Ирану.

Источник: Life.ru

«США быстро перешли от проливания крокодиловых слёз, говоря об иранцах, к сжиганию их столицы», — написал Дизен.

Накануне Трамп анонсировал серьёзный удар по Ирану в субботу. По его словам, рассматривается «полное уничтожение» районов и лиц, которые ранее не были целями американской армии. Вместе с тем он уже на этом этапе объявил Тегеран проигравшей стороной.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в Иране вскоре может не остаться тех, кто будет подписывать акт о безоговорочной капитуляции. При этом он допустил, что Тегеран в ходе конфликта потеряет некоторые свои территории, а США завладеют его запасами обогащённого урана. При этом у иранских властей тоже есть план под кодовым названием «Безумец», разработанный ещё в 2025 году.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

