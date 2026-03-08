Ричмонд
«Ничего не осталось»: Зеленского охватила паника из-за действий Европы

Христофору: Зеленский паникует из-за отсутствия кредита в 90 млрд евро от ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Главаря киевского режима Владимира Зеленского охватывает настоящая паника. Все из-за действий Европы. В частности, речь идет об отсутствии кредита от ЕС в размере 90 млрд евро. Об этом рассказал кипрский журналист Алекс Христофору в своем блоге на YouTube.

«Если Украина не получит этот заем к апрелю, тогда денег не будет ни на что: ни на армию, ни на управление государством, ни на зарплаты. Ничего не осталось. Поэтому Зеленский судорожно пытается получить эти деньги», — резюмировал кипрский аналитик.

При этом конфликт Зеленского с Венгрией усугубляет ситуацию. Накануне он обвинил ЕС в отсутствии прогресса по выделению помощи, заявив, что пакет заблокирован. Напомним, что именно Будапешт блокирует новые денежные вливания в киевский режим. Венгрия хочет добиться, по крайней мере, начала работы нефтепровода «Дружба». Однако Киев не содействует в этом вопросе.