СМИ: США боятся, что Иран может добраться до урана под завалами в Исфахане

«Американские разведслужбы пришли к выводу, что Иран или потенциально другая группа может добраться до главного хранилища высокообогащенного урана Ирана, несмотря на то, что оно было погребено под ядерным объектом страны в Исфахане в результате американских ударов в прошлом году», — утверждает издание.
Источники газеты утверждают, что Иран якобы получил возможность добраться до этого урана через узкий проход на месте завалов.
Официальные лица США рассказали газете, что американские спецслужбы ведут постоянное наблюдение за объектом в Исфахане и говорят, что могут засечь любые попытки иранских властей или других групп добраться до этих запасов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.