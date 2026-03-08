Ричмонд
Уиткофф заявил, что попросил РФ не передавать разведданные Ирану

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что попросил российскую сторону не передавать разведданные Тегерану.

Источник: Reuters

Один из журналистов, находящихся на борту президентского самолета, спросил Уиткоффа, связывался ли он с российской стороной с просьбой «не передавать иранцам информацию о целях и другую помощь».

«Я это решительно заявил», — сказал спецпосланник.

В ответ на уточняющий вопрос, считает ли он, что такого рода помощь оказывается, Уиткофф сказал, что «надеется, что нет».

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что США «не знают», передает ли такие данные российская сторона Ирану.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

