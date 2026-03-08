«Ужасно пострадает»: в Финляндии сделали внезапное заявление о России

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в соцсетя Х сделал заявление о том, что Хельсинки, поддерживая разрыв отношений с Россией, может серьезно пострадать экономически, учитывая начинающийся мировой энергетический кризис на фоне войны США и Израиля с Ираном.