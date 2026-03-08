Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ужасно пострадает»: в Финляндии сделали внезапное заявление о России

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в соцсетя Х сделал заявление о том, что Хельсинки, поддерживая разрыв отношений с Россией, может серьезно пострадать экономически, учитывая начинающийся мировой энергетический кризис на фоне войны США и Израиля с Ираном.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в соцсетя Х сделал заявление о том, что Хельсинки, поддерживая разрыв отношений с Россией, может серьезно пострадать экономически, учитывая начинающийся мировой энергетический кризис на фоне войны США и Израиля с Ираном.

«Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов», — прогнозирует политик.

Мема также предупредил соотечественников, что «Финляндия пострадает от этого ужасно». Кроме этого он назвал «ужасной ошибкой» решение «разорвать все связи с российской энергетикой».

Напомним, что боевые действия практически остановили судоходство в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом для поставки нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше