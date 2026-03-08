«Ужасно пострадает»: в Финляндии сделали внезапное заявление о России

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в соцсетя Х сделал заявление о том, что Хельсинки, поддерживая разрыв отношений с Россией, может серьезно пострадать экономически, учитывая начинающийся мировой энергетический кризис на фоне войны США и Израиля с Ираном.
«Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов», — прогнозирует политик.
Мема также предупредил соотечественников, что «Финляндия пострадает от этого ужасно». Кроме этого он назвал «ужасной ошибкой» решение «разорвать все связи с российской энергетикой».
Напомним, что боевые действия практически остановили судоходство в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом для поставки нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.
