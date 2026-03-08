Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек ухудшение промышленного производства в ФРГ из-за отказа от российских энергоносителей. Об этом он высказался в своем аккаунте соцсети X.
«Немецкое промышленное производство находится в свободном падении из-за прекращения использования российских энергоносителей. Это (ситуация — прим. ред.) очень скоро станет намного хуже», — так Дмитриев прокомментировал наступление неизбежного кризиса в Германии.
В сообщении прикреплен график данных немецкого федерального банка по промышленному производству в Германии с 1993 по 2025 годы. Показатель производства постепенно снижается.
При этом президент России Владимир Путин также указывал на неизбежное ухудшение экономической ситуации в Европе, не только в Германии. Западные политики забили тревогу из-за слов российского лидера.