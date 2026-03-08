Axios: США и Израиль готовят спецназ для захвата ядерных объектов в Иране

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что американские ВС начнут наземную операцию в Иране, но для этого необходима «веская причина», вроде желания завладеть иранскими запасами обогащённого урана. Кстати, в бой рвётся ещё и Литва, готовая уже сейчас послать своих солдат убивать иранцев по первому зову Штатов.