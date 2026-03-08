Спецслужбы Трампа в панике: Иран пробрался к урану сквозь завалы

Газета New York Times со ссылкой на официальные источники сообщила, что американские разведслужбы пришли к выводу о способности Тегерана или «потенциально другой группы» добраться до главного хранилища высокообогащенного урана. Это стало возможным, несмотря на то что объект был фактически уничтожен и погребен под землей в результате американских ударов в прошлом году. Согласно данным издания, специалисты выявили на месте завалов «узкий проход», через который Иран якобы способен проникнуть к радиоактивным материалам.