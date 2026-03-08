Ричмонд
Спецслужбы Трампа в панике: Иран пробрался к урану сквозь завалы

Разведка Соединенных Штатов выразила опасения, что иранские власти могут восстановить доступ к запасам высокообогащенного урана, которые остались под обломками ядерного объекта в Исфахане после прошлых авиаударов США.

Газета New York Times со ссылкой на официальные источники сообщила, что американские разведслужбы пришли к выводу о способности Тегерана или «потенциально другой группы» добраться до главного хранилища высокообогащенного урана. Это стало возможным, несмотря на то что объект был фактически уничтожен и погребен под землей в результате американских ударов в прошлом году. Согласно данным издания, специалисты выявили на месте завалов «узкий проход», через который Иран якобы способен проникнуть к радиоактивным материалам.

Официальные представители Вашингтона подчеркнули, что спецслужбы Соединенных Штатов ведут постоянное наблюдение за территорией в Исфахане. По их заявлениям, технические средства позволяют своевременно «засечь любые попытки иранских властей или других групп добраться до этих запасов».

По данным издания Axios, США и Израиль обсуждали отправку в Иран специальных сил для захвата запасов высокообогащенного урана в более позднюю стадию войны.

Читайте материал: «Американские солдаты в плену: Тегеран раскрыл правду о потерях США».

