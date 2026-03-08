Ощадбанк потребовал от Венгрии вернуть деньги и ценности

«После незаконного захвата в Венгрии 5 марта 2026 года семерых сотрудников Ощадбанка, двух инкассаторских машин и перевозимых ими ценностей граждане Украины вернулись домой. Но автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными. Банк требует возвращения своих инкассаторских машин и перевозимых ими ценностей в полном объеме» — говорится в заявлении.
Банк собирается обжаловать решения об ограничительных мерах о возможности пребывания на территории ЕС, «которые были безосновательно наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии». «Также будет подробно рассмотрен вопрос нарушения прав сотрудников банка во время их задержания более суток без предоставления права доступа к юридической помощи и консульской поддержке», — подчеркнули в кредитной организации.