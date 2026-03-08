Глава комитета Госдумы по обороне предрёк дефицит ракет Patriot у Украины

Европа и Киев тоже этого боятся. В ЕС признали, что оборонный потенциал Украины просел из-за конфликта на Ближнем Востоке. В ФРГ отмечали, что теперь страны Персидского залива станут для Киева конкурентами при получении снарядов для систем ЗРК Patriot. А Зеленский горюет, что ракеты для Украины утекают на Ближний Восток.