Глава комитета Госдумы по обороне предрёк дефицит ракет Patriot у Украины

Украина может столкнуться с дефицитом ракет для систем ПВО Patriot в связи с тем, что США могут направить часть вооружений для собственных нужд на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Скорее всего, могут возникнуть проблемы с зенитно-управляемыми ракетами для систем Patriot прежде всего, которых, мы видим, уже не хватает у самих американцев», — сказал Картаполов в разговоре с ТАСС.

Депутат отметил, что этот фактор вряд ли существенно повлияет на ситуацию в целом. По его словам, таких комплексов противовоздушной обороны на Украине немного и они «всё равно малоэффективны для противодействия нашим современным баллистическим ракетам, практически по ним не работают».

Европа и Киев тоже этого боятся. В ЕС признали, что оборонный потенциал Украины просел из-за конфликта на Ближнем Востоке. В ФРГ отмечали, что теперь страны Персидского залива станут для Киева конкурентами при получении снарядов для систем ЗРК Patriot. А Зеленский горюет, что ракеты для Украины утекают на Ближний Восток.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

