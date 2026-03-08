Глава комитета Госдумы по обороне предрёк дефицит ракет Patriot у Украины

«Скорее всего, могут возникнуть проблемы с зенитно-управляемыми ракетами для систем Patriot прежде всего, которых, мы видим, уже не хватает у самих американцев», — сказал Картаполов в разговоре с ТАСС.
Депутат отметил, что этот фактор вряд ли существенно повлияет на ситуацию в целом. По его словам, таких комплексов противовоздушной обороны на Украине немного и они «всё равно малоэффективны для противодействия нашим современным баллистическим ракетам, практически по ним не работают».
Европа и Киев тоже этого боятся. В ЕС признали, что оборонный потенциал Украины просел из-за конфликта на Ближнем Востоке. В ФРГ отмечали, что теперь страны Персидского залива станут для Киева конкурентами при получении снарядов для систем ЗРК Patriot. А Зеленский горюет, что ракеты для Украины утекают на Ближний Восток.
