Бахрейн заявил о о повреждении опреснительной установки из-за атаки Ирана

Атаки иранского беспилотного аппарата привели к повреждению опреснительной установки в Бахрейне, заявило МВД страны.
Королевство заявило, что иранская агрессия «носит неизбирательный характер в отношении гражданских объектов», из-за чего «привела к материальному ущербу». Других подробностей в публикации не приводится.
Иран объясняет свои атаки по ближневосточным государствам обострением конфликта с Израилем и США. Власти заявляли, что атакуются только территории американских баз, которые рассматриваются Ираном как территория США. 7 марта иранский президент Масуд Пезешкиан принес извинения соседним государствам. Он также утверждал, что новым решением временного руководящего совета атаковать страны Ближнего востока планируется только если с их территории предпринимаются атаки.
