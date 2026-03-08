Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бахрейн заявил о о повреждении опреснительной установки из-за атаки Ирана

Атаки иранского беспилотного аппарата привели к повреждению опреснительной установки в Бахрейне, заявило МВД страны.

Атаки иранского беспилотного аппарата привели к повреждению опреснительной установки в Бахрейне, заявило МВД страны.

Королевство заявило, что иранская агрессия «носит неизбирательный характер в отношении гражданских объектов», из-за чего «привела к материальному ущербу». Других подробностей в публикации не приводится.

Иран объясняет свои атаки по ближневосточным государствам обострением конфликта с Израилем и США. Власти заявляли, что атакуются только территории американских баз, которые рассматриваются Ираном как территория США. 7 марта иранский президент Масуд Пезешкиан принес извинения соседним государствам. Он также утверждал, что новым решением временного руководящего совета атаковать страны Ближнего востока планируется только если с их территории предпринимаются атаки.

Читайте материал «“Бункер организовала в квартире”: россиянка описала ужасы конфликта Ирана с США и Израилем».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше