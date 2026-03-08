Бахрейн заявил о о повреждении опреснительной установки из-за атаки Ирана

Иран объясняет свои атаки по ближневосточным государствам обострением конфликта с Израилем и США. Власти заявляли, что атакуются только территории американских баз, которые рассматриваются Ираном как территория США. 7 марта иранский президент Масуд Пезешкиан принес извинения соседним государствам. Он также утверждал, что новым решением временного руководящего совета атаковать страны Ближнего востока планируется только если с их территории предпринимаются атаки.