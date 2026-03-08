Финляндии предрекают колоссальный энергокризис из-за «ужасной ошибки» с Россией

Из-за конфликта в Иране страдает экономика многих стран по всему миру. Ранее Life.ru рассказывал, что затяжная война на Ближнем Востоке может раскачать политическую ситуацию в странах Европейского союза. Кроме того, от этого уже стало плохо Украине, ведь оборонные ресурсы, предназначавшиеся для неё, будут пущены на боевые действия между США, Ираном и Израилем. Однако Киев всё ещё рассчитывает полакомиться «объедками с барского стола».