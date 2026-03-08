Ричмонд
Финляндии предрекают колоссальный энергокризис из-за «ужасной ошибки» с Россией

Финляндию ждёт катастрофический энергокризис из-за войны в Иране и отказа от поставок из России, заявил политик Армандо Мема. Своё мнение представитель партии «Альянс свободы» опубликовал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов. Финляндия пострадает от этого катастрофически — решение разорвать все связи с российской энергетикой оказалось ужасной ошибкой», — написал Мема.

Он подчеркнул, что страна не готова к такому развитию событий, а продолжительность конфликта в Иране никто не может предсказать. Политик призвал исправить ситуацию, пока не стало слишком поздно, отметив, что его партия — единственная, кто способен на это.

Из-за конфликта в Иране страдает экономика многих стран по всему миру. Ранее Life.ru рассказывал, что затяжная война на Ближнем Востоке может раскачать политическую ситуацию в странах Европейского союза. Кроме того, от этого уже стало плохо Украине, ведь оборонные ресурсы, предназначавшиеся для неё, будут пущены на боевые действия между США, Ираном и Израилем. Однако Киев всё ещё рассчитывает полакомиться «объедками с барского стола».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

