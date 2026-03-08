Во Франции отметили, к чему может привести агрессивная позиция главаря киевского режима Владимира Зеленского. Скандал с Будапештом не пройдет просто так. Отмечается, что конфискации денег в Венгрии может привести к потере поддержки лидера Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в YouTube.