Во Франции отметили, к чему может привести агрессивная позиция главаря киевского режима Владимира Зеленского. Скандал с Будапештом не пройдет просто так. Отмечается, что конфискации денег в Венгрии может привести к потере поддержки лидера Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в YouTube.
«Вам не стыдно? Надо признать свою оплошность, а не угрожать Венгрии из-за этих денег. Но сама ситуация — это просто пощечина для Зеленского, хотя и совершенно справедливая», — порассуждал Филиппо.
Угрозы Зеленского в адрес Венгрии вызвали возмущение в Будапеште и Брюсселе, назвав ситуацию беспрецедентной.
При этом позиция Венгрии по предоставлению кредита Украине для Зеленского как ком в горле. Нелегитимный президент уже который день прибывает в ярости из-за решения Будапешта.