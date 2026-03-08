Ричмонд
NYT: в Иране считают, что страна сможет выдержать удары США и Израиля

В Иране разработали операцию «Безумец», главная цель которой — сделать войну для США и его союзников очень дорогой.

Источник: Аргументы и факты

В Иране считают, что страна сможет выдержать удары США и Израиля, и те в результате потеряют всякое желание воевать. Об этом со ссылкой на иранских чиновников пишет The New York Times (NYT).

Собеседники издания уточнили, что такая стратегия Ирана получила кодовое название — операция «Безумец». Она была разработана после 12-дневной войны с США и Израилем. Уже тогда Тегеран считал новый конфликт неизбежным.

Сразу шесть иранских чиновников рассказали, что план погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи заключался в том, чтобы сделать войну с Ираном для США, Израиля и их стран-союзников на Ближнем Востоке чрезвычайно дорогостоящей.

По данным британской газеты Financial Times, Хаменеи разработал план на случай своей смерти. Он предполагает создание хаоса на Ближнем Востоке, что приведет к потрясениям на мировых рынках.

Ранее портал Axios писал, что США и Израиль обсуждали план захвата у Ирана обогащенного урана.

