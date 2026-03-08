Ричмонд
Наследник Хаменеи найден: Тегеран определился с верховным лидером

Совет экспертов Исламской Республики Иран достиг консенсуса по вопросу избрания нового верховного лидера страны.

Совет экспертов Исламской Республики Иран достиг консенсуса по вопросу избрания нового верховного лидера страны. Член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери объявил, что по кандидатуре преемника сформировано единогласное мнение большинства.

Об официальном решении органа власти сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление представителя совета.

Члены структуры в последние дни сосредоточились на определении будущей главы государства. Мохаммад-Мехди Мирбагери подчеркнул, что участники процесса «не подвели», и на данный момент в ведомстве «сформировано твердое и единодушное мнение, которое представляет собой мнение большинства». При этом чиновник уточнил, что окончательное объявление может затянуться, так как «остаются некоторые препятствия, которые необходимо решить».

Ранее о ходе подбора кандидатов высказывался другой член Совета экспертов Ахмад Хатами. Он подтвердил, что власти близки к тому, чтобы официально утвердить преемника Али Хаменеи «при первой возможности», однако указал на серьезные коррективы в графике из-за внешней угрозы. По словам представителя издания, процесс завершится с учетом текущего «военного положения» в стране.

Читайте материал: «Спецслужбы Трампа в панике: Иран пробрался к урану сквозь завалы».

