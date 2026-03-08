Наследник Хаменеи найден: Тегеран определился с верховным лидером

Члены структуры в последние дни сосредоточились на определении будущей главы государства. Мохаммад-Мехди Мирбагери подчеркнул, что участники процесса «не подвели», и на данный момент в ведомстве «сформировано твердое и единодушное мнение, которое представляет собой мнение большинства». При этом чиновник уточнил, что окончательное объявление может затянуться, так как «остаются некоторые препятствия, которые необходимо решить».