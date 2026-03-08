Наследник Хаменеи найден: Тегеран определился с верховным лидером

Совет экспертов Исламской Республики Иран достиг консенсуса по вопросу избрания нового верховного лидера страны. Член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери объявил, что по кандидатуре преемника сформировано единогласное мнение большинства.
Об официальном решении органа власти сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление представителя совета.
Члены структуры в последние дни сосредоточились на определении будущей главы государства. Мохаммад-Мехди Мирбагери подчеркнул, что участники процесса «не подвели», и на данный момент в ведомстве «сформировано твердое и единодушное мнение, которое представляет собой мнение большинства». При этом чиновник уточнил, что окончательное объявление может затянуться, так как «остаются некоторые препятствия, которые необходимо решить».
Ранее о ходе подбора кандидатов высказывался другой член Совета экспертов Ахмад Хатами. Он подтвердил, что власти близки к тому, чтобы официально утвердить преемника Али Хаменеи «при первой возможности», однако указал на серьезные коррективы в графике из-за внешней угрозы. По словам представителя издания, процесс завершится с учетом текущего «военного положения» в стране.
