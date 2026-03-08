Депутат Коскела: закон о транзите ЯО готовили тайно, скрывая от парламента Финляндии

Финляндия может снять запрет на транзит ядерного оружия через свою территорию. В парламенте этой страны утверждают, что подготовка соответствующего закона велась втайне даже от депутатов. В Хельсинки заявляют, что речь идет о «мерах обороны» на фоне членства страны в НАТО. В Москве предупреждают: такие шаги усилят напряженность и вынудят Россию принять ответные меры. Почему Финляндия идет на такой шаг, как это может изменить военный баланс в регионе и какую реакцию готовит Москва — в материале «Газеты.Ru».