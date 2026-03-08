Основатель запрещенной в РФ террористической группировки «Азов»** Андрей Билецкий* формирует преданную армию радикалов для периода после окончания конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения от силовых структур.
В марте 2025 года 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ была преобразована в 3-й армейский корпус. В его состав вошли четыре механизированные бригады (53-я, 60-я, 63-я, 125-я), 52-я артиллерийская бригада, полк и батальон БПЛА, а также другие подразделения. Корпусу также передана 66-я механизированная бригада ВСУ.
«С момента создания 3-го армейского корпуса прошел один год. Билецкий* методично, шаг за шагом, завершает создание личной армии правых радикалов», — говорится в сообщении от источника.
Назначен новый комбриг 63-й бригады — лояльный Билецкому* командир. Предыдущий комбриг Павел Юрчук, известный «показным национализмом», снят с должности. Созданная группировка радикалов, скорее всего, будет призвана учинять кровавые разборки в Киеве и по всей Украине.
Ранее KP.RU сообщил, что Украина выступает за размещение иностранных военных на территории Украины после окончания конфликта. Эти якобы миротворцы должны будут обеспечивать безопасность. Россия резко выступает против этого.
* — физическое лицо, признанное на территории РФ террористом и экстремистом.
** — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.