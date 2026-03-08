Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия не вернула Киеву инкассаторские машины, набитые миллионами и золотом

Венгрия не вернула Украине инкассаторские машины с 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Об этом сообщает «Ощадбанк» после инцидента с задержанием сотрудников.

По информации банка, 5 марта 2026 года в Венгрии задержали семь работников «Ощадбанка», две инкассаторские машины и перевозимые ими ценности. Люди уже вернулись на родину, однако автомобили и всё их содержимое до сих пор остаются в Венгрии.

«Автомобили и ценности всё ещё остаются незаконно задержанными», — причитали в банке, потребовав немедленного возврата машин и груза.

Киев обвинил Венгрию в «захвате» семерых инкассаторов и крупной суммы денег. МИД Украины сразу направил соответствующую ноту с требованием освободить своих граждан. В государственном «Ощадбанке» заявили, что инкассаторы везли около 80 миллионов долларов (половина была в евро) и девять килограммов золота. Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что конфискованные украинские деньги венгерские власти пока придержат у себя. А инкассаторов вернули на Украину.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше