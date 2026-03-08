Ричмонд
Европа ищет «пятый угол» в комнате: в МИД рассказали о психозе ЕС из-за Украины

Мирошник: Европа не знает, что сделать для сохранения поставок оружия Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры не понимают, как сохранить поставки вооружений Украине в случае их прекращения со стороны США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.

По его словам, возможная остановка американских поставок вызывает у европейских стран буквально панику. Как минимум потому, что подобное может существенно повлиять на военные возможности Киева. И на этом фоне Владимир Зеленский и его партнеры становятся все более эмоциональными.

«Владимир Зеленский продолжает истерить, и его партнеры тоже находятся в несколько провоцированном состоянии. Они не понимают, что им делать, вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать», — сказал Мирошник.

Он также отметил, что, если США действительно перенаправят свои ресурсы на другие направления, например на Ближний Восток или на собственную оборону, Украина может столкнуться с серьезными проблемами.

Немногим ранее Родион Мирошник высказался об отношениях ЕС и США. По его словам, европейские страны понимают свою зависимость от Вашингтона. Поэтому они стараются вести себя максимально осторожно по отношению к американскому лидеру Дональду Трампу. Особенно это заметно по риторике Великобритании, Франции и Германии.

