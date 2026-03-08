Ричмонд
Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по выбору верховного лидера

Совет экспертов Ирана пришел к консенсусу по выбору нового верховного лидера страны. Об этом сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери. По его словам, среди участников консультаций сформировалось твердое и единодушное мнение, отражающее позицию большинства, передает агентство Mehr.

Источник: Reuters

Несмотря на достигнутое согласие, Мирбагери отметил, что остаются некоторые препятствия, которые необходимо преодолеть перед официальным утверждением кандидата. Ожидается, что весь процесс завершится в ближайшее время.

Ранее член Совета экспертов Ахмад Хатами заявил, что возможные кандидаты уже определены и выбор нового верховного лидера может быть завершен при первой возможности. Однако он указал на ситуацию военного положения в стране, вызывающую коррективы в графике принятия решения.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики. Иранский Совет экспертов сообщил, что определил кандидатов на должность нового лидера. СМИ и президент США Дональд Трамп называют вероятным преемником аятоллы Хаменеи его сына Моджтабу.

