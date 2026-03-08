Иран сможет вести интенсивную войну как минимум полгода, заявил КСИР

«Вооруженные силы Ирана способны вести интенсивную войну как минимум шесть месяцев в текущем ритме», — сказал Наини, комментарий которого опубликовала гостелерадиокомпания Ирана.
По его словам, арсенал вооруженных сил Ирана включает тяжелые, баллистические, крылатые ракеты, а также различного вида беспилотники и ударные корабли и подготовлен для ведения масштабной и длительной войны.
«Поводов для беспокойства нет», — добавил он, отметив, что Иран в предстоящие дни намерен использовать более передовые, особо не применявшиеся ракеты высокой дальности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.