Иран сможет вести интенсивную войну как минимум полгода, заявил КСИР

ТЕГЕРАН, 8 мар — РИА Новости. Иран способен вести интенсивные боевые действия как минимум полгода, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини.

Источник: Reuters

«Вооруженные силы Ирана способны вести интенсивную войну как минимум шесть месяцев в текущем ритме», — сказал Наини, комментарий которого опубликовала гостелерадиокомпания Ирана.

По его словам, арсенал вооруженных сил Ирана включает тяжелые, баллистические, крылатые ракеты, а также различного вида беспилотники и ударные корабли и подготовлен для ведения масштабной и длительной войны.

«Поводов для беспокойства нет», — добавил он, отметив, что Иран в предстоящие дни намерен использовать более передовые, особо не применявшиеся ракеты высокой дальности.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

