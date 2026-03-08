Трамп уверен, что США побеждают и у Ирана осталось «очень мало» ракет

По его словам, практически все в Иране подверглось уничтожению. «Ракеты были взорваны в пух и прах, их осталось очень мало. Дроны взорваны, заводы подрываются прямо сейчас. ВМС уничтожены, ВВС уничтожены, каждый военный элемент уничтожен. Их руководство уничтожено. Нет того, что не было бы уничтожено», — заявил американский лидер.