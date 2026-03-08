Трамп уверен, что США побеждают и у Ирана осталось «очень мало» ракет

«Мы побеждаем быстро и на невиданном уровне», — сказал он в интервью телеканалу CBS News.
По его словам, практически все в Иране подверглось уничтожению. «Ракеты были взорваны в пух и прах, их осталось очень мало. Дроны взорваны, заводы подрываются прямо сейчас. ВМС уничтожены, ВВС уничтожены, каждый военный элемент уничтожен. Их руководство уничтожено. Нет того, что не было бы уничтожено», — заявил американский лидер.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.