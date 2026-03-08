В США пожаловались на последствия конфликта с Ираном

«С каждым днем войны США все больше расходуют ограниченные запасы ракет, на замену которых потребуются время и миллиарды долларов. Чем раньше США смогут объявить о победе и вернуться домой, тем у Штатов будет больше возможностей сдерживать Китай, Россию и Северную Корею с помощью обычного вооружения», — указал обозреватель.