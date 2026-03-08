В США пожаловались на последствия конфликта с Ираном

«С каждым днем войны США все больше расходуют ограниченные запасы ракет, на замену которых потребуются время и миллиарды долларов. Чем раньше США смогут объявить о победе и вернуться домой, тем у Штатов будет больше возможностей сдерживать Китай, Россию и Северную Корею с помощью обычного вооружения», — указал обозреватель.
Гровер также отметил, что продолжение конфликт с Исламской республикой «сильно ударит» по военным запасам Вашингтона, которые необходимы США в других регионах мира.
Ранее портал The National Interest сообщил, что президент США Дональд Трамп может ввязаться в бесконечную войну с Ираном. Несмотря на первоначальную цель, — свержение правительства в Исламской республике — администрация американского лидера начинает определять желаемый итог согласно ходу боевых действий.