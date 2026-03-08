Ричмонд
Лукашенко предложил расширять сеть «Мак.бай» в регионах

Сейчас у фастфуд-сети, которая некогда работала под американским брендом, в Беларуси более двух десятков заведений, но большая часть — в Минске.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил увеличить число заведений сети быстрого питания «Мак.бай» (Mak.by) в регионах республики.

«Надо больше сделать. Если надо какая-то копейка — с возвратом. Если есть спрос на это, надо и в районных центрах открывать», — цитирует президента БелТА.

На данный момент в стране работают почти 30 заведений. Как правило, они находятся не в арендованных помещениях, а в тех, что сеть построила сама. Однако большая часть их расположена в Минске.

Ранее сеть действовала по франшизе «МакДональдс» (McDonald’s). Однако в 2022 году американский бренд решил уйти из соседней России, и вскоре вопрос об этом встал и в Беларуси.

Сначала планировался переход на новую франшизу — «Вкусно — и точка». Но договор с этой франшизой так и не был подписан. В итоге в Беларуси было принято решение работать под собственной торговой маркой — «Мак.бай».

Президент Беларуси вскоре после фактического ухода McDonald’s из страны неоднократно поднимал вопрос об импортозамещении продуктов в фастфуде, так как после смены вывески сеть все еще продолжала получать некоторые продукты от иностранных поставщиков.

