Лукашенко предложил расширять сеть «Мак.бай» в регионах

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил увеличить число заведений сети быстрого питания «Мак.бай» (Mak.by) в регионах республики.
«Надо больше сделать. Если надо какая-то копейка — с возвратом. Если есть спрос на это, надо и в районных центрах открывать», — цитирует президента БелТА.
На данный момент в стране работают почти 30 заведений. Как правило, они находятся не в арендованных помещениях, а в тех, что сеть построила сама. Однако большая часть их расположена в Минске.
Ранее сеть действовала по франшизе «МакДональдс» (McDonald’s). Однако в 2022 году американский бренд решил уйти из соседней России, и вскоре вопрос об этом встал и в Беларуси.
Сначала планировался переход на новую франшизу — «Вкусно — и точка». Но договор с этой франшизой так и не был подписан. В итоге в Беларуси было принято решение работать под собственной торговой маркой — «Мак.бай».
Президент Беларуси вскоре после фактического ухода McDonald’s из страны неоднократно поднимал вопрос об импортозамещении продуктов в фастфуде, так как после смены вывески сеть все еще продолжала получать некоторые продукты от иностранных поставщиков.