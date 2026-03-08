Киев остановил поставки российской нефти по «Дружбе» транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод «Дружба» функционирует, а остановка поставок нефти — политическое решение украинской стороны, цель которого — шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.