Axios узнал об обсуждении США захвата критически важного острова Ирана

NBC News сообщил, что президент США Дональд Трамп в рамках своего видения послевоенного развития Ирана рассматривает отправку «небольшого контингента американских войск, который будет использоваться для конкретных стратегических целей». По данным телеканала, Трамп видит послевоенное развитие Ирана так: иранский уран «находится в безопасности», а новые иранские власти сотрудничают с Вашингтоном в области нефтедобычи аналогично отношениям с Венесуэлой после захвата Николаса Мадуро.