Axios узнал об обсуждении США захвата критически важного острова Ирана

США и Израиль обсуждают захват иранского острова Харк, сообщили Axios представители администрации.
Остров Харк находится в Персидском заливе — там расположены нефтяные резервуары с плавающими крышами. Это стратегически важный терминал — на него приходится около 90% иранского экспорта сырой нефти, поясняет издание.
Такие планы обсуждаются вместе с изучением возможности отправить группы спецназа в Иран для «обеспечения безопасности» запасов обогащенного урана, пишет Axios.
NBC News сообщил, что президент США Дональд Трамп в рамках своего видения послевоенного развития Ирана рассматривает отправку «небольшого контингента американских войск, который будет использоваться для конкретных стратегических целей». По данным телеканала, Трамп видит послевоенное развитие Ирана так: иранский уран «находится в безопасности», а новые иранские власти сотрудничают с Вашингтоном в области нефтедобычи аналогично отношениям с Венесуэлой после захвата Николаса Мадуро.
Трамп публично допускал проведение наземной операции в Иране при необходимости. В комментарии NBC пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что он «всегда мудро оставляет открытыми все варианты». При этом в интервью от 5 марта президент США назвал наземную операцию «пустой тратой времени», заявив, что иранская армия уже практически уничтожена.
После материала NBC исполнительный директор совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген заявил, что Вашингтон в рамках «долгосрочной игры» хочет вырвать из рук «террористов» обширные запасы иранской нефти.
Также Трамп не исключал, что после войны границы Ирана могут измениться.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к перебоям в поставках нефти и скачку цен на топливо.