Казахстан и Кувейт обсудили напряжённость на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провёл телефонный разговор со своим кувейтским коллегой — министром иностранных дел Кувейта шейхом Джаррахом Джабером аль-Ахмадом Ас-Сабахом.

Источник: GOV

Основной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке, где в последнее время сохраняется высокая напряжённость, передает DKNews.kz.

Обсудили эскалацию и пути урегулирования.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и мировой повестки. Особое внимание дипломаты уделили обстановке на Ближнем Востоке, где продолжаются конфликты и сохраняется риск дальнейшей военной эскалации.

Казахстанская сторона выразила обеспокоенность развитием событий в регионе. Ермек Кошербаев подчеркнул, что дальнейшее обострение может привести к серьёзным последствиям не только для стран Ближнего Востока, но и для глобальной стабильности.

По его словам, урегулирование подобных кризисов должно происходить исключительно дипломатическими средствами — через переговоры и в рамках международного права.

Казахстан продолжает линию на дипломатическое решение конфликтов.

Астана традиционно выступает за мирное разрешение международных споров. Казахстан неоднократно предлагал свои площадки для диалога и поддерживает инициативы, направленные на снижение напряжённости в разных регионах мира.

Во время разговора с кувейтским коллегой глава МИД Казахстана вновь подчеркнул важность политико-дипломатических механизмов и международных переговоров для предотвращения дальнейшей эскалации.

Сотрудничество Казахстана и Кувейта.

Помимо региональной повестки министры обсудили и двусторонние отношения. Стороны подтвердили готовность продолжать развивать сотрудничество между Казахстаном и Кувейтом.

Речь идёт как о политическом диалоге, так и о взаимодействии в международных и региональных организациях. Оба государства заинтересованы в укреплении партнёрства и совместной работе по вопросам глобальной безопасности.

Эксперты отмечают, что контакты между дипломатическими ведомствами двух стран становятся всё более регулярными. Это отражает общий интерес Казахстана и Кувейта к координации позиций по ключевым международным вопросам — особенно на фоне нестабильной ситуации в мире.