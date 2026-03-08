Казахстан и Кувейт обсудили напряжённость на Ближнем Востоке

Основной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке, где в последнее время сохраняется высокая напряжённость, передает DKNews.kz.
Обсудили эскалацию и пути урегулирования.
В ходе разговора стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и мировой повестки. Особое внимание дипломаты уделили обстановке на Ближнем Востоке, где продолжаются конфликты и сохраняется риск дальнейшей военной эскалации.
Казахстанская сторона выразила обеспокоенность развитием событий в регионе. Ермек Кошербаев подчеркнул, что дальнейшее обострение может привести к серьёзным последствиям не только для стран Ближнего Востока, но и для глобальной стабильности.
По его словам, урегулирование подобных кризисов должно происходить исключительно дипломатическими средствами — через переговоры и в рамках международного права.
Казахстан продолжает линию на дипломатическое решение конфликтов.
Астана традиционно выступает за мирное разрешение международных споров. Казахстан неоднократно предлагал свои площадки для диалога и поддерживает инициативы, направленные на снижение напряжённости в разных регионах мира.
Во время разговора с кувейтским коллегой глава МИД Казахстана вновь подчеркнул важность политико-дипломатических механизмов и международных переговоров для предотвращения дальнейшей эскалации.
Сотрудничество Казахстана и Кувейта.
Помимо региональной повестки министры обсудили и двусторонние отношения. Стороны подтвердили готовность продолжать развивать сотрудничество между Казахстаном и Кувейтом.
Речь идёт как о политическом диалоге, так и о взаимодействии в международных и региональных организациях. Оба государства заинтересованы в укреплении партнёрства и совместной работе по вопросам глобальной безопасности.
Эксперты отмечают, что контакты между дипломатическими ведомствами двух стран становятся всё более регулярными. Это отражает общий интерес Казахстана и Кувейта к координации позиций по ключевым международным вопросам — особенно на фоне нестабильной ситуации в мире.