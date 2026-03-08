КСИР сообщил об атаке иранского дрона на небоскреб Marina в Дубае

По мнению Трампа, Тегеран стремился «захватить власть на Ближнем Востоке и править им», однако теперь ситуация изменилась. Президент США добавил, что «впервые за тысячи лет Иран проиграл окружающим его странам Ближнего Востока». Он также ~назвал Иран «больше не хулиганом Ближнего Востока» и «лузером», добавив, что такой статус может сохраниться, «пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не рухнет»~.