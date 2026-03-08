Член Совета экспертов Аламольхода заявил, что верховный лидер Ирана определен

«Выборы лидера состоялись и лидер определен. Все слухи о том, что Совет экспертов не принял решение — абсолютная ложь. Сейчас все зависит от секретаря Совета экспертов аятоллы Хоссейни Бушахри, который обязан публично сообщить о решении Совета экспертов», — приводит его слова агентство Mehr.
