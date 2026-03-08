Ричмонд
Член Совета экспертов Аламольхода заявил, что верховный лидер Ирана определен

ТЕГЕРАН, 8 марта. /ТАСС/. Совет экспертов Ирана, ответственный за выбор нового верховного лидера страны, провел работу и новый лидер определен. Об этом заявил член совета Ахмад Аламольхода.

«Выборы лидера состоялись и лидер определен. Все слухи о том, что Совет экспертов не принял решение — абсолютная ложь. Сейчас все зависит от секретаря Совета экспертов аятоллы Хоссейни Бушахри, который обязан публично сообщить о решении Совета экспертов», — приводит его слова агентство Mehr.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
