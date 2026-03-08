Ричмонд
Песков: мир лишился того, что называлось международным правом

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Современный мир лишился того, что он называл международным правом, и теперь непонятно, как призывать кого-то соблюдать это право, если его фактически больше нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет», — указал Песков.

