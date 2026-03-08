Лукашенко сказал, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз

8 марта президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в ресторан сети «Мак.бай», который находится в Первом национальном торговом доме, пишет БелТА.
Он напомнил, что после ухода «Макдональдса» из Беларуси было поручено сделать отечественный аналог не хуже сети из США. Сеть сменила вывеску, а при приготовлении блюд стали использовать белорусские продукты.
Обращаясь к первому вице-премьеру Николаю Снопкову, Лукашенко сказал:
— А теперь пусть американцы придут и посмотрят. Приедут ко мне — обязательно приведи их сюда. Скажи: пойдем в «Макдоналдс». Белорусы работают, белорусское оборудование, белорусский продукт.
Кстати, Лукашенко предложил открыть рестораны «Мак.бай» в районных центрах.
