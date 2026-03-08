Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз

8 марта Лукашенко посетил ресторан «Мак.бай».

Источник: Комсомольская правда

8 марта президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в ресторан сети «Мак.бай», который находится в Первом национальном торговом доме, пишет БелТА.

Он напомнил, что после ухода «Макдональдса» из Беларуси было поручено сделать отечественный аналог не хуже сети из США. Сеть сменила вывеску, а при приготовлении блюд стали использовать белорусские продукты.

Обращаясь к первому вице-премьеру Николаю Снопкову, Лукашенко сказал:

— А теперь пусть американцы придут и посмотрят. Приедут ко мне — обязательно приведи их сюда. Скажи: пойдем в «Макдоналдс». Белорусы работают, белорусское оборудование, белорусский продукт.

Кстати, Лукашенко предложил открыть рестораны «Мак.бай» в районных центрах.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта, сказав про самое ценное, что есть в нашей жизни.

Еще президент сказал белорускам жаловаться ему в TikTok, если их обидит «хоть один мужик»: «Каждое утро читаю».

Кроме того, Лукашенко назвал общую цель белорусских женщин.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше