Лавров предложил созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН

«Вот президент [РФ Владимир] Путин достаточно уже давно, до [пандемии] COVID еще, предложил собрать саммит Совета Безопасности, постоянных членов. Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать», — отметил он.
Лавров подчеркнул, что Москва исходит из необходимости понять планы США и то, как они соотносятся с ранее существовавшими нормами.
Оман 28 февраля потребовал от всех сторон ближневосточного конфликта немедленно прекратить военные действия и призвал Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание. Оман также обратился к международному сообществу с призывом «занять четкую позицию в поддержку международного права».