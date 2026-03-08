Ричмонд
Лавров предложил созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН

Для созыва саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН сейчас наступило самое время. Об этом 8 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с ИС «Вести».

Источник: Reuters

«Вот президент [РФ Владимир] Путин достаточно уже давно, до [пандемии] COVID еще, предложил собрать саммит Совета Безопасности, постоянных членов. Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что Москва исходит из необходимости понять планы США и то, как они соотносятся с ранее существовавшими нормами.

Оман 28 февраля потребовал от всех сторон ближневосточного конфликта немедленно прекратить военные действия и призвал Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание. Оман также обратился к международному сообществу с призывом «занять четкую позицию в поддержку международного права».

