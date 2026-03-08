Bloomberg рассказало о расколе в движении Трампа MAGA из-за Ирана

Ряд видных фигур, включая журналистов Такера Карлсона и Мегин Келли, а также экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, обвинили Трампа в нарушении предвыборных обещаний не начинать новые войны и не отправлять американских военных за рубеж. Такер Карлсон был исключен из движения после критики действий Вашингтона. Конгрессмен Томас Масси заявил, что сторонники MAGA разделились примерно поровну в оценке внешней политики президента.
В команде Дональда Трампа признают, что конфликт может стоить республиканцам контроля над Палатой представителей в ноябре. Операция также отталкивает избирателей, голосовавших за укрепление экономики: цены на бензин в США достигли максимума за время президентства Трампа.
Разногласия наблюдаются и в самом руководстве страны: вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и Трамп давали разные объяснения атакам на Иран. При этом Вэнс, по данным The Atlantic, вынужден публично поддерживать линию, с которой не согласен. Рубио позже дезавуировал свои слова о том, что США присоединились к планам Израиля из опасений.