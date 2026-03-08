Bloomberg рассказало о расколе в движении Трампа MAGA из-за Ирана

Разногласия наблюдаются и в самом руководстве страны: вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и Трамп давали разные объяснения атакам на Иран. При этом Вэнс, по данным The Atlantic, вынужден публично поддерживать линию, с которой не согласен. Рубио позже дезавуировал свои слова о том, что США присоединились к планам Израиля из опасений.