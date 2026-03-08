«Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется “хвост виляет собакой”, а не наоборот», — сказал Путин в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя отношения между киевским режимом и Европой.
«Хвост виляет собакой»: Путин описал отношения Украины и Европы
