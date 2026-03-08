Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хвост виляет собакой»: Путин описал отношения Украины и Европы

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал странной ситуацию в отношениях Киева и Европы, по его словам, создается впечатление, что «хвост виляет собакой», а не наоборот.

Источник: © РИА Новости

«Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется “хвост виляет собакой”, а не наоборот», — сказал Путин в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя отношения между киевским режимом и Европой.