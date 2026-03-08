Ощадбанк потребовал немедленно вернуть задержанные в Венгрии деньги и золото

Украинский государственный «Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть конфискованные инкассаторские автомобили и ценности, которые перевозили сотрудники банка. Речь идет о десятках наличных миллионов долларов и золоте, задержанных венгерскими властями по делу о возможном отмывании денег. В Венгрии заявляют о расследовании и не спешат возвращать средства. Как развивается конфликт между Киевом и Будапештом — в материале «Газеты.Ru».